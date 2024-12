मुंबईः देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 5 दिसंबर को फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वे पहले बीजेपी नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो हैं उनकी पत्नी अमृता फडणवीस। अमृता ने देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने का वीडियो शेयर किया और कुछ ऐसा लिखा जो हर जगह वायरल हो गया।

दरअसल, अमृता ने इंस्टाग्राम पर देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद की शपथ लेने का वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, पलट के आई हूँ शाखों पे खुशबुएँ लेकर, ख़िज़ाँ की ज़द का अब ग़म नहीं , मौसमे-बहार मरहमे ख़ुशी लाई है ! अपने भाऊ और वाहिनी पर प्यार बरसाने के लिए महाराष्ट्र का तहे दिल से शुक्रिया! मैं आपकी वाहिनी के तौर पर सेवा करने और सकारात्मक बदलाव लाने के मिशन में अपनी भूमिका पूरी क्षमता से निभाऊंगी।

पलट के आई हूँ शाखों पे खुशबुएँ लेकर,

ख़िज़ाँ की ज़द का अब ग़म नहीं ,

मौसमे-बहार मरहमे ख़ुशी लाई है !

Thanks #Maharashtra for wholeheartedly showering your love on your भाऊ & वहिनी !

I will perform my role as your वहिनी to the best of my abilities- with a mission to serve &… pic.twitter.com/OVTAbLSKd7

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 5, 2024