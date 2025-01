योगी बाबा का असर दिल्ली में दिखा, इस जगह का नाम बदलने की गुहार, मुसलमान ने की मांग

नई दिल्ली: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि आपके नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाइयों-बहनों के दिलों में देशभक्ति और समर्पण की जबरदस्त भावना है और भारतीयों के प्रति प्रेम है. आपके कार्यकाल में मुगल आक्रमणकारियों और लुटेरे अंग्रेजों द्वारा दिये गये घाव भर गये हैं। आपने गुलामी का दाग धो दिया है. इससे पूरे भारत में खुशी का माहौल है.

वहीं उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा, ”आपके कार्यकाल में मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर बनी सड़क का नाम बदलकर ए.पी.जे. कलाम रोड कर दिया गया, उसी तर्ज पर इंडिया गेट पर लगी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हटा दिया था.” प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए. जिस तरह आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, उसी तरह इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की जरूरत है। जमाल सिद्दीकी ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि इंडिया गेट को भारत माता में परिवर्तित करना उस स्तंभ पर अंकित हजारों शहीद देशभक्तों के नाम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

BJP Minority Morcha National President Jamal Siddiqui writes a letter to PM Narendra Modi, demanding the name of India Gate be changed to Bharat Mata. pic.twitter.com/QSR3VT3K90

— IANS (@ians_india) January 6, 2025