नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां अब आक्रामक मोड में आ गई है। आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने ‘सनातन सेवा समिति’ का गठन किया है। इसे बीजेपी के ‘मंदिर प्रकोष्ठ’ का जवाब कहा जा रहा। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्य इस विंग में शामिल हुए। केजरीवाल पहले ही पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18 हजार रुपये हर माह देने का ऐलान कर चुके हैं।

आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जगतगुरु रामानुजाचार्य, स्वामी योगेश्वर महाराज, स्वामी अवधेश महाराज, बालाजी महंत महेश चंद्र जी महाराज और कथावाचक आचार्य श्री मधुर दास जी महाराज समेत अनेक साधु-संत शामिल हुए। केजरीवाल ने भगवा अंगवस्त्र देकर संतों किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के 18 हजार वाली स्कीम की तारीफ की।

#WATCH | Delhi | Several members of BJP’s ‘Mandir Prakoshth’ join AAP’s ‘Sanatan Seva Samiti’ in the presence of the party’s national convenor Arvind Kejriwal, former dy CM Manish Sisodia and other AAP leaders pic.twitter.com/2vWgtfdwMq

— ANI (@ANI) January 8, 2025