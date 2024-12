सनातन में दम नहीं पूरी दुनिया अपना लेगी इस्लाम, हिंदुओं को गाली देकर पप्पू यादव का फिर दिखा मुस्लिमों से प्यार

नई दिल्ली। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बीते कुछ दिनों से सुर्ख़ियों में है। दरअसल उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म करने की धमकी दी थी। इसके बाद से उन्हें धमकी भरे कॉल्स मैसेज आने लगे। इन सबके बीच पप्पू यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि जिस दिन आप अल्लाह को महसूस कर लीजिएगा उस दिन इस्लाम कबूल कर लोगे। अगर नहीं कर पाए तो मेरा नाम बदल लेना।

पप्पू यादव ने अब अपने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पप्पू यादव अपने इस्लाम वाले बात पर निडर होकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी कह रहा हूं कि सनातन के समय कुछ ताकतवर लोगों ने लोगों को पानी नहीं पीने दिया। मंदिर में नहीं जाने दिया। घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। जाति के आधार पर जुल्म किया गया।

Pappu Yadav:

“In Sanatan, people were discriminated on caste basis, and promote Racialism. That’s why People adopted other religions.

~ If Muslims keep good behaviour, ENTIRE GLOBE will ADOPT ISLAM.”

