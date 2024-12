मस्जिद से हुई अनाउंसमेंट, मौलाना ने किया इशारा, बुर्का पहनकर ATS से भिड़ गई सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं

लखनऊ। यूपी के झांसी में एनआईए की टीम टेरर फंडिंग के आरोप में छापेमारी करने पहुंची थी। जांच और पूछताछ के बाद जब एनआईए की टीम आरोपी मौलाना मुफ्ती को लेकर निकल रही थी तो बाहर ही पुरुषों और महिलाओं की भीड़ ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद मौलाना को एनआईए और पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया गया।

आपको बता दें कि पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सलीम बाग खिड़की सुपर कॉलोनी का है जहां मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। नदवी के घर में लैपटॉप, मोबाइल और अन्य गैजेट्स की जांच की गई। एनआईए और एटीएस की टीम ने खालिद से पूछताछ की और इसके बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन मुफ्ती खालिद नदवी और उसके लोगों ने घर के बाहर भीड़ बुला ली। भीड़ के जरिए मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी ने एनआईए और एटीएस पर दबाव बनाने की कोशिश की। लोगों ने एनआईए और एटीएस टीम को घेर लिया।

#WATCH | Jhansi, Uttar Pradesh: Locals protest against National Investigation Agency (NIA) officials as they conduct searches at the residence of Mufti Khalid in Jhansi in a case linked to radicalization of individuals associated with Jaish-e-Mohammed, and the dissemination of… https://t.co/HisVFU7yw1 pic.twitter.com/xT28E5cwKM

— ANI (@ANI) December 12, 2024