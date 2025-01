Mahakumbh Snan: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। पहले अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। अब तक 60 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं, यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाएगा। अमृत स्नान करने के लिए विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मुस्लिम देश तुर्की की रहने वाली पिनार भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनी हैं।

प्रथम स्नान करने के बाद उन्होंने तिलक चन्दन लगाया और सनातन के रास्ते पर चल पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने महाकुंभ के बारे में अपने दोस्तों से सुना था। मेरी इच्छा थी भारत आने की। भारतीय संस्कृति के प्रति उनका आकर्षण यहां आकर और बढ़ गया है। महाकुंभ का वातावरण ही अलग है। गंगा स्नान और संगम की रेत पर चलने का अनुभव कभी नहीं भूलने वाला है। मेरे लिए यह यात्रा आध्यात्मिक साबित हुई है। यहां के माहौल में मैंने भारतीय परंपराओं को गहराई से समझाहै। यह पूरी दुनिया को भारत से जोड़ता है।

#WATCH | On #MahaKumbhMela2025🕉️, UP Deputy CM Brajesh Pathak says “It is an auspicious festival and a large number of people are arriving there. I heartily welcome all the devotees. From security to health, the Uttar Pradesh government has made all arrangements to deal with… pic.twitter.com/ix0Xd3PXxF

— ANI (@ANI) January 13, 2025