जम्मू-कश्मीर में 11 बजे तक 28.12 फीसदी मतदान, उधमपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे फेज में मंगलवार, 1 अक्टूबर को वोटिंग जारी है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 39.18 लाख वोटर्स अपना वोट डाल रहे हैं। तीसरे चरण में जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 11 बजे तक 28.12% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा उधमपुर में 33.84% जबकि सबसे कम जम्मू में 27.15% मतदान हुआ है।

बांदीपुर–28.04%

बारामुल्ला-23.20%

जम्मू-27.15%

कठुआ-31.78%

कुपवाड़ा-27.34%

सांबा-31.50%

उधमपुर-33.84%

28.12% voter turnout recorded till 11 am in the third and final phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections.

Bandipore-28.04%

Baramulla-23.20%

Jammu-27.15%

Kathua-31.78%

Kupwara-27.34%

Samba-31.50%

Udhampur-33.84% pic.twitter.com/CeGGywTeir

