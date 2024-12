नई दिल्ली: मेलबर्न टेस्ट का आज चौथा दिन है. टीम इंडिया की पहली पारी 369 पर समाप्त होने के बाद कंगारू टीम की दूसरी पारी में बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही. सेकंड राउंड में 96 रन के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे. जसप्रीत और मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. वहीं चौथे दिन फील्डिंग के दौरान यशस्वी जायसवाल ने तीन बड़ी गलतियां की. जिसके चलते जायसवाल को कप्तान रोहित शर्मा से फटकार भी खानी पड़ी.

चौथे दिन टीम इंडिया की गेंदबाजी के दौरान यशस्वी जायसवाल की फील्डिंग काफी साधारण रही. जायसवाल ने तीन कैच भी छोड़े जो टीम इंडिया को थोड़ा महंगा पड़ा. इनमें पैट कमिंस का एक कैच काफी आसान था, लेकिन स्लिप में खड़े जायसवाल उसे पकड़ नहीं पाए. जिसके बाद रोहित ने काफी गुस्से में रिएक्ट किया. यह कैच जयसवाल ने आकाशदीप की गेंद पर छोड़ा था, जिससे आकाश भी नाखुश नजर आए। पैट कमिंस के अलावा यशस्वी ने चौथे दिन उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन के कैच भी छोड़े थे.

We only believe in Jassi bhai 😎

200 Test Wickets for Boom Boom Bumrah 🔥🔥

He brings up this milestone with the big wicket of Travis Head.#TeamIndia #AUSvIND @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/QiiyaCi7BX

— BCCI (@BCCI) December 29, 2024