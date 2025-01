बुमराह कल मैदान पर उतरेंगे या नहीं, आ गई अपडेट ? जानें यहां पूरा मामला

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह वर्तमान में सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन मैच के दूसरे दिन शनिवार को वे पीठ में दर्द के कारण मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद बुमराह ने भारतीय मेडिकल टीम से परामर्श किया और फिर उन्हें अस्पताल भेजा गया। अब यह जानकारी मिली है कि बुमराह रविवार को मैदान पर उतरेंगे या नहीं, इस बारे में अंतिम अपडेट का इंतजार है। बुमराह की अनुपस्थिति में कप्तानी का जिम्मा विराट कोहली ने संभाला था।

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 181 रन पर आउट कर दिया था और दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 141 रन बनाए थे। बुमराह दूसरे दिन के दूसरे सत्र में मैदान से बाहर गए थे और फिर अस्पताल में उनकी स्कैनिंग की गई। जब वे मैदान से गए थे, तब उनकी स्थिति गंभीर नहीं लग रही थी। इस दौरान उनके साथ बीसीसीआई के मैनेजर अंशुमान उपाध्याय भी थे।

बुमराह का मैदान पर उतरने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि वे रविवार सुबह कैसा महसूस करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका खेलना 50-50 प्रतिशत संभावना पर आधारित है। यदि बुमराह फिट महसूस करते हैं, तो वे मैदान पर उतर सकते हैं। अगर बुमराह रविवार को नहीं खेल पाते हैं, तो विराट कोहली कप्तानी की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि वे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और कप्तानी का भी अच्छा अनुभव रखते हैं।

So sad to see this but this was always on the card when you play on the shoulder of only 1 bowler,he bowled lots and lots of over,hope he ll come back for 2nd innings, India needs you jassi bhai #INDvsAUSTest#JaspritBumrah#IndvAus #Sydney #Bumrahpic.twitter.com/TKvokcbS6l

