सबसे पहला न्योता क्रिकेट के भगवान को, भारत की ये स्टार प्लेयर कर रही है शादी

दिल्ली : भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। हाल ही में सिंधु टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिलने उनके घर पहुंचीं। इस अवसर पर सिंधु ने सचिन को अपनी शादी का निमंत्रण दिया। उनके साथ उनके होने वाले पति वेंकट दत्त साई भी मौजूद थे।

सचिन तेंदुलकर ने सिंधु को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर साझा की। पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ”बैडमिंटन में स्कोर हमेशा ‘लव’ से शुरू होता है और आपकी यात्रा वेंकट दत्त साई के साथ इसे हमेशा बनाए रखेगी। इस खास मौके पर हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।”

In badminton, the score always starts with 'love', & your beautiful journey with Venkata Datta Sai ensures it continues with 'love' forever! ♥️🏸

Thank you for personally inviting us to be a part of your big day. Wishing you both a lifetime of smashing memories & endless rallies… pic.twitter.com/kXjgIjvQKY

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 8, 2024