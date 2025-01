नई दिल्ली: रणजी ट्रॉफी मैच का दूसरा फेज 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बीसीसीआई का सख्त निर्देश मिला है कि जो उपलब्ध होगा वो घरेलू क्रिकेट खेलेगा। सभी खिलाडियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. वहीं दिल्ली की संभावित टीम में विराट कोहली का नाम भी शामिल किया गया है, हालांकि कोहली ने रणजी में खेलने को लेकर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से कोई संपर्क भी नहीं किया है। वहीं अब विराट कोहली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ”विराट कोहली की गर्दन में मोच आ गई है और इसके लिए उन्होंने इंजेक्शन भी लिया है.डीडीसीए के एक सूत्र ने यह बात कही. फिलहाल विराट कोहली के दिल्ली टीम से जुड़ने पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है. संभव है कि वह राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में भी टीम से जुड़ें. अगर वह मैच नहीं खेलेंगे तो कम से कम टीम के साथ बने रहेंगे. डीडीसीए सूत्र ने कहा कि विराट कोहली का नाम दिल्ली की टीम में बना रह सकता है लेकिन उनके सामने फिटनेस का विकल्प जोड़ा जाएगा. मतलब अगर विराट फिट रहेंगे तो खेल सकते हैं.

