नई दिल्ली: आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने वनडे करियर का 10वां शतक लगाया। मंधाना महिला वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं. मंधाना ने 70 गेंदों में शतक लगाया, जो महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है. मंधाना ने हरमनप्रीत का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों में शतक लगाया था.

स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ क्रीज पर उतरते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. इस खिलाड़ी ने पावरप्ले में प्रतिका रावल के साथ 90 रन जोड़े. इन दोनों खिलाड़ियों ने महज 77 गेंदों में शतकीय साझेदारी की. मंधाना ने 39 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. मंधाना ने अपनी पारी तेज करते हुए अगली 31 गेंदों में शतक जड़ दिया. मंधाना ने अपनी शतकीय पारी में 4 छक्के और 9 चौके लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा था. मंधाना वनडे में 10 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज हैं. मंधाना से पहले मेग लैनिंग, सूजी बेट्स और टैमी ब्यूमोंट ने वनडे में 10 से ज्यादा शतक लगाए हैं.

