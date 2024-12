नई दिल्ली: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टी20 लीग के दूसरे सीजन का शेड्यूल सामने आ गया है. यह टूर्नामेंट 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे पूर्व दिग्गज खेलते नजर आने वाले हैं.इसके अलावा एक बार फिर फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत देखने को मिलने वाली है.

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टी20 लीग 18 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त को खत्म होगी. इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. टूर्नामेंट 18 जुलाई से शुरू होगा. जिसका पहला मैच इंग्लैंड चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके अलावा 20 जुलाई को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में मैच होगा.

टूर्नामेंट में दो सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे. ये दोनों सेमीफाइनल मैच 31 जुलाई को एजबेस्टन में होंगे. इसके अलावा फाइनल मैच 2 अगस्त को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के बारे में डब्ल्यूसीएल के सीईओ हर्षित तोमर ने कहा, “डब्ल्यूसीएल सीजन 1 ने एक अविश्वसनीय प्रशंसक अनुभव प्रदान किया और हम सीजन 2 को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा ध्यान दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक शानदार अनुभव बनाने पर है।”

WCL Season 2 schedule is here ! 🏏

Dates: 18th July 2025 to 2nd August 2025 .

From the opening clash to the grand finale, each match promises to be a journey into the golden era of cricket. Rivalries will be reignited, stories will be retold, and history will be made.

The… pic.twitter.com/NYd80c9BKq

— World Championship Of Legends (@WclLeague) December 24, 2024