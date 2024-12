Sam Konstas का ऐसा शॉट जिसे बुमराह देख चौंक गए, ये कैसे हुआ, देखें वीडियो

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज सैम कोंस्टस ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया। कोंस्टस ने तेज अर्धशतक के साथ ऑस्ट्रेलिया को लंच तक 1 विकेट पर 112 रन तक पहुंचा दिया। उनकी पारी में धीमी शुरुआत के बावजूद, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी आक्रामक अंदाज में खेलते हुए एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार शॉट मारा और उसे मैदान के बाहर भेज दिया। यह शॉट बुमराह की गेंद पर खेला गया और शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो।

19 साल के कोंस्टस ने 65 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोनों छक्के बुमराह की गेंदों पर आए, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया। कोंस्टस ने बुमराह के चौथे ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाकर 16 रन बटोरे, जो बुमराह के लिए टेस्ट क्रिकेट में लगभग चार साल बाद पहला छक्का था। कोंस्टस ने बुमराह के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी में पारंपरिक और रिवर्स दोनों तरह के रैंप शॉट्स का इस्तेमाल किया। वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह के खिलाफ छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जबकि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बुमराह के दबाव का सामना करने में संघर्ष कर रहे थे।

WHAT ARE WE SEEING!

Sam Konstas just whipped Jasprit Bumrah for six 😱#AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/ZuNdtCncLO

