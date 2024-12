रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, फैंस को लगा झटका

नई दिल्ली: भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. गाबा टेस्ट खत्म होते ही अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया. रविचंद्रन अश्विन भारतीय टेस्ट इतिहास के अब तक के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं। इस दौरे पर उन्हें अब तक सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला है. एडिलेड के बाद वह गाबा टेस्ट से भी बाहर हो गए.

गाबा टेस्ट के दौरान अश्विन टीम इंडिया के खिलाड़ियों को गले लगाते नजर आए. उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को गले लगाया. अश्विन ने हेड कोच गंभीर से भी काफी देर तक बात की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपने संन्यास का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अश्विन अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेंगे. वह गुरुवार को भारत लौटेंगे.

Ravichandran Ashwin announces his retirement from all forms of international cricket.

