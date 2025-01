कोहली अब तुम्हारा वक्त समाप्त हो चुका ! विराट के लगातार फ्लॉप शो के बाद, फैंस का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पांचवां टेस्ट मुकाबला जारी है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 141 रन था, जिससे भारतीय टीम को 145 रनों की बढ़त मिल चुकी है। तीसरे दिन एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, खासकर विराट कोहली का खराब फॉर्म लगातार जारी है। विराट कोहली ने 12 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए और पवेलियन लौटे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई फैंस का मानना है कि विराट कोहली का वक्त अब समाप्त हो चुका है और उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि विराट कोहली में अब पहले जैसी बल्लेबाजी की चमक नहीं रही। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया अपने कप्तान रोहित शर्मा के बिना खेल रही है, जो हाल ही में लगातार सस्ते में आउट हो रहे थे। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने पांचवे टेस्ट से पहले बड़ा निर्णय लिया। वहीं, विराट कोहली ने सीरीज के पहले टेस्ट में शतक जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।

Kohli I'm sorry but you're done. Not even an amateur will get out for the same delivery in every single innings of a series. pic.twitter.com/C2BXF3Msh3

Punches his thigh, smashes the bat on his pads after getting dismissed for the last time on Australian soil. Not the kind of tour Virat Kohli, and India, would have hoped for. pic.twitter.com/XhlWjILSqx

