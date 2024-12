IND Vs AUS टेस्ट मैच में खालिस्तानियों ने काटा बवाल, ग्राउंड के बाहर भारतीय फैन्स से झड़प का VIDEO वायरल

नई दिल्लीः भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यह टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच की शुरुआत में ही मेलबर्न ग्राउंड के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इस बीच खालिस्तानियों और भारतीय समर्थकों के बीच झड़प हो गई। भारतीय समर्थकों ने भारत जिंदाबाद का नारा लगाकर खालिस्तानियों का मुंह बंद करा दिया। इस भिड़ंत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह घटना आज सुबह की है। मेलबर्न टेस्ट मैच की टिकट नहीं होने के बावजूद खालिस्तानी समर्थक केवल हंगामा मचाने के लिए सुबह पहुंचे थे। ग्राउंड के बाहर भारतीय प्रशंसकों का खालिस्तानी समर्थकों से झड़प हो गई। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे खालिस्तान समर्थक और भारतीय प्रशंसक हाथों में झंडे लेकर लगातार नारे लगाते हुए एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसके बाद विक्टोरिया पुलिस ने बाद में उन्हें वहां से हटा दिया। हालांकि अभी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है।

Confrontation at the MCG: Indian fans clashed with Khalistan supporters, who were removed by Victoria Police. The Khalistanis, without tickets, arrived in the morning solely to create a ruckus. Order restored swiftly. #BoxingDayTest #MCG #BGT #INDvsAUS pic.twitter.com/8iEsW957gD

