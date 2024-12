एशिया कप के फाइनल में भारत की बेटियों ने किया कमाल , चीन को बुरी तरह रौंदा

नई दिल्ली : भारत की महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2024 वीमेंस जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने चीन को 3-2 से पेनल्टी शूटआउट में हराया, जबकि मैच का सामान्य समय 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत की तरफ से साक्षी राणा, मुमताज खान और इशिका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि गोलकीपर निधि ने भी अहम भूमिका निभाई।

चीन ने मैच की अच्छी शुरुआत की और 30वें मिनट में जिंजुंग के गोल से 1-0 की बढ़त बनाई। भारतीय टीम हाफ टाइम तक पिछड़ी रही, लेकिन दूसरे हाफ में कनिका ने बेहतरीन गोल कर भारत को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद, पूरा मुकाबला बराबरी पर रहा और मैच में टाइम आउट के बाद शूटआउट का सहारा लिया गया। शूटआउट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। साक्षी राणा ने पहले प्रयास में गोल किया, फिर मुमताज खान का प्रयास असफल रहा, लेकिन इशिका ने अपने प्रयास में गोल दागा। कनिका का गोल प्रयास असफल रहा, लेकिन सुनेलिता ने निर्णायक गोल किया। इसके बाद, चीन की टीम को केवल दो गोल ही मिल पाए।

गोलकीपर निधि ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार बचाव किए। उन्होंने चीन के तीन प्रयासों को नाकाम किया, जिसमें वांग ली हांग का गोल रोकने के साथ ही अन्य खिलाड़ियों के प्रयासों को भी असफल किया। इस जीत के बाद, हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की खिलाड़ियों को प्राइज मनी देने की घोषणा की है। हर खिलाड़ी को 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जबकि सपोर्ट स्टाफ को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।

