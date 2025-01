नई दिल्ली: महिला क्रिकेट में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा. भारतीय महिला टीम 10 जनवरी से वनडे सीरीज खेलेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है. हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. स्मृति मंधाना को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. मंधाना आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तान होंगी.

भारत और आयरलैंड के बीच तीन वनडे मैच खेले जाने हैं. ये सभी मैच राजकोट में होंगे. मंधाना होंगी भारत की कप्तान. वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्होंने कई मौकों पर दमदार प्रदर्शन किया है. दीप्ति शर्मा होंगी टीम इंडिया की उपकप्तान. इनके साथ ही प्रतिका रावल और हरलीन देओल को भी टीम इंडिया में जगह मिली है. हरलीन दमदार बल्लेबाजी में माहिर हैं. उन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था.

भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है. विकेटकीपर बल्लेबाज उमा छेत्री, मिन्नू मणि, प्रिया मिश्रा और तनुजा कंवर टीम का हिस्सा हैं. वहीं, अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्ज और राघवी बिस्ट को भी मौका मिला है। भारतीय टीम काफी संतुलित नजर आ रही है.उसने हाल ही में वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया था.

🚨 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨#TeamIndia (Senior Women) squad for series against Ireland Women announced.

𝗡𝗢𝗧𝗘𝗦: Harmanpreet Kaur and Renuka Singh Thakur have been rested for the series.

Details 🔽 #INDvIRE | @IDFCFIRSTBank

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 6, 2025