IND Vs AUS: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट चल रहा है। आज मुकाबले के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर नाबाद लौटे हैं। सिडनी में ऋषभ पंत ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 33 बॉल पर 61 रन बना डाले।

Stumps on Day 2 in Sydney.#TeamIndia move to 141/6 in the 2nd innings, lead by 145 runs.

Ravindra Jadeja & Washington Sundar at the crease 🤝

Scorecard – https://t.co/NFmndHLfxu #AUSvIND pic.twitter.com/4fUHE16iJq

— BCCI (@BCCI) January 4, 2025