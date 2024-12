IND vs AUS: दूसरे टेस्ट मैच में चार भारतीय बल्लेबाज आउट, फैंस हुए निराश

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 6 दिसंबर को एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच में केएल राहुल जयसवाल के साथ ओपनिंग करने आए थे. मैच की पहली ही गेंद पर जयसवाल ने अपना विकेट गंवा दिया. इसके बाद केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ हाफ सेंचुरी साझेदारी की लेकिन इसके बाद केएल राहुल 37 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. उनके साथ यशस्वी और विराट भी आउट हुए.

शुक्रवार को दूसरे टेस्ट मैच में भारत लड़खड़ा गया और भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह चरमरा गई. टीम इंडिया के चार विकेट सिर्फ 81 रन पर गिर गए. मैच के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जयसवाल को आउट कर दिया, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा. इसके बाद शुभमन गिल ने केएल राहुल के साथ धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन 69 रन के कुल स्कोर पर केएल राहुल 37 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद विराट कोहली भी सिर्फ सात रन बनाकर पवेलियन लौट गए और शुबमन गिल 31 रन पर स्कॉट बोलैंड की गेंद पर आउट हो गए.

A good knock comes to an end for KL Rahul, 37 runs in the first session, continues to make valuable runs 🌟#KLRahul driving master class comes to end pic.twitter.com/0pkg8Umi9o

— CrickTalk (@cricktalk12) December 6, 2024