IND vs AUS 4th Test: ICC ने विराट कोहली पर 19 साल के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कोंस्टास को धक्का मारने को लेकर एक्शन लिया है। मैच रेफरी एंडी पाएक्रॉफ्ट ने उन्हें मैच फीस का 20% जुर्माना भरने को कहा है। साथ ही एक डी-मेरिट पॉइंट भी दिया गया है। मैदान पर खराब व्यवहार के कारण उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है।

मेलबर्न के एमसीजी मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया के 19 साल के सैम कोस्टांस ने अपने डेब्यू पर धमाका कर दिया, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल सैम कोस्टांस ने ताबड़तोड़ खेलते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज गेंदबाजों को कूट किया।

An exchange between Virat Kohli and Sam Konstas.

– THE BOXING DAY TEST IS HERE.pic.twitter.com/x8O4XCN1Sj

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2024