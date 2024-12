नई दिल्ली: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है. मेलबर्न टेस्ट में भी इन खिलाड़ियों के बल्ले से रन नहीं निकले. ये दोनों खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. ऐसे में ये दौरा उनके लिए बेहद अहम है.लेकिन रोहित और विराट इस बड़े मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे. ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टीम इंडिया में बदलाव की मांग कई बार उठ चुकी है और माना जा रहा है कि इनमें से कोई एक दिग्गज टेस्ट फॉर्मेट छोड़ सकता है.

टीम इंडिया के लिए मेलबर्न टेस्ट में जीत बेहद जरूरी है, नहीं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट सकता है, लेकिन इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे. मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में रोहित शर्मा ने 3 रन बनाए थे. वहीं, दूसरी पारी में भी वह सिर्फ 9 रनों का योगदान दे सके. वहीं, विराट कोहली भी फ्लॉप रहे. पहली पारी में 36 रन बनाने के बाद वह दूसरी पारी में सिर्फ 5 रन ही बना सके. इस खराब परफॉर्म के बाद अब दोनों फैंस के निशाने पर आ गए हैं.

भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट की बधाई दे रहे हैं. यानी फैंस का मानना ​​है कि इन दोनों खिलाड़ियों का टेस्ट करियर अब खत्म हो चुका है और ये भविष्य में टेस्ट खेलते नजर नहीं आएंगे. सोशल मीडिया पर इन दोनों खिलाड़ियों के संन्यास को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं और हैशटैग ‘#Happy Retirement’ ट्रेंड कर रहा है.एक यूजर ने विराट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘हैप्पी रिटायरमेंट विराट कोहली.’ वहीं एक यूजर ने रोहित के लिए लिखा, ‘रोहित और विराट ने टेस्ट से संन्यास ले लिया! यादों के लिए धन्यवाद.

Thank you for your services Ro-Ko

Happy retirement 💐💐💐

We will remember your heroics #INDvAUS #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/uYnVzjxOu6

— K.R (@orangearmy77) December 30, 2024