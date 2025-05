CRPF Dismissed: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 3 मई 2025 को अपनी 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया. उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से अपनी शादी को छिपाया और उसे उसके वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद जानबूझकर भारत में शरण दी. CRPF के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) एम. दिनाकरण ने कहा मुनीर अहमद के कार्यों को सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया. यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें देश छोड़ने के आदेश के संदर्भ में हुई.

मुनीर अहमद जम्मू के घरोटा के निवासी है. जिसने मई 2024 में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की निवासी मीनल खान से ऑनलाइन निकाह किया. मीनल 25 फरवरी 2025 को पर्यटक वीजा पर भारत आईं. जो 22 मार्च 2025 को समाप्त हो गया. उन्होंने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन किया था. जिसके लिए सकारात्मक सिफारिशें गृह मंत्रालय को भेजी गई थीं. हालांकि मुनीर ने अपनी शादी और मीनल के वीजा समाप्त होने की जानकारी CRPF को नहीं दी. जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है.

In a matter of serious concern, CT/GD Munir Ahmed of 41 Battalion of CRPF has been dismissed from service with immediate effect for concealing his marriage to a Pakistani national and knowingly harbouring her beyond the validity of her visa. His actions were found to be in… pic.twitter.com/7xgQTuzskx

