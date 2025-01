नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई. इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना हाल ही में अपने परिवार के साथ महाकुंभ गए. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह गंगा में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने महाकुंभ 2025 में शामिल होने और पवित्र गंगा में स्नान करने की उत्सुकता व्यक्त की, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा कीं और लिखा, “महाकुंभ में आने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, मुझे इस आयोजन की ऊर्जा और आध्यात्मिकता का भी अनुभव हुआ, इस पवित्र आयोजन में भाग लेने का सौभाग्य मिला.”

Just had an unforgettable darshan experience at Mahakumbh! Felt the divine energy & spirituality of the gathering. Blessed to be a part of this sacred event #Mahakumbh #Darshan #SpiritualExperience #DivineBlessings” pic.twitter.com/j7gClY6DWc

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 25, 2025