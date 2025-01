नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रविवार (04 जनवरी) को देश की दिग्गज शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव को सम्मानित किया. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आप सरकार दिल्ली में उभरती खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है. तानिया सचदेव ने पिछले साल दिसंबर में सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार द्वारा उनकी उपलब्धियों को मान्यता नहीं दिए जाने पर निराशा व्यक्त की थी.

दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”आज दिल्ली सरकार ने तानिया सचदेव को सम्मानित किया. वह 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में gold medal जीतने वाली भारतीय टीम की प्रमुख सदस्य हैं. दिल्ली सरकार के स्कूलों से भविष्य के शतरंज चैंपियन. उन्होंने आगे लिखा, “जब हम किसी भी क्षेत्र में यात्रा पर निकलते हैं, तो रोल मॉडल की तलाश करते हैं. दिल्ली के युवा चैंपियन के लिए, तानिया एक प्रेरणा हैं. आज का सम्मान सिर्फ उनके सम्मान के बारे में नहीं है.” यह छात्रों, विशेषकर युवा लड़कियों को उनके नक्शेकदम पर चलने और गोल्ड मेडल का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करने के बारे में भी है.

