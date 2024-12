कप्तान रोहित शर्मा नहीं चला बल्ला, फैंस करने लगे रिटायरमेंट की मांग

नई दिल्ली: एडिलेड और ब्रिस्बेन के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की हालत खराब रही, जहां वह एक बार फिर बल्ले से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. मेलबर्न में केएल राहुल की जगह रोहित ओपनिंग करने आए, लेकिन उनकी यह चाल काम नहीं आई और महज तीन रन के निजी स्कोर पर खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया. उनकी खराब फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछली 14 पारियों में उन्होंने 12 से भी कम की औसत से रन बनाए हैं.

नहीं चला रोहित का बल्ला

एडिलेड और ब्रिसबेन टेस्ट मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी तक 4 पारियां खेली हैं. इन 4 पारियों में उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए हैं. एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में रोहित शर्मा 3 और दूसरी पारी में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे. ब्रिसबेन टेस्ट की पहली पारी में भारतीय कप्तान 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. अब मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में वे 3 रन बनाकर आउट हो गए हैं. उनकी परफॉर्म के बाद फैंस ने उन्हें टेस्ट से संन्यास लेने की सलाह तक दे दी है.

Rohit Sharma in Last 14 Innings

6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10, 3 Runs : 155

Average : 11.07 Time for Retirement from Test format!#INDvsAUS pic.twitter.com/A1DBQmBbQs — 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) December 27, 2024

पहला टेस्ट नहीं खेले थे रोहित

रोहित अपने बेटे के जन्म के कारण पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे. एडिलेड में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में उन्होंने वापसी की. हालांकि रोहित मैच में कुछ खास नहीं कर सके. टीम यह मैच हार गई, जिसके बाद कंगारू टीम ने सीरीज में वापसी की. रोहित ने एडिलेड और ब्रिस्बेन में खेले गए दो टेस्ट मैचों में केवल 19 रन बनाए। इन दोनों मैचों में रोहित ने ओपनिंग करने की बजाय छठे नंबर पर बल्लेबाजी की और राहुल ने यशस्वी जयसवाल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली.

14 टेस्ट परियों का रन

भारत Vs बांग्लादेश पहला टेस्ट: 6, 5, भारत Vs बांग्लादेश दूसरा टेस्ट: 23, 8, भारत Vs न्यूजीलैंड पहला टेस्ट: 2, 52, भारत Vs न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट: 0, 8, भारत Vs न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट: 18, 11, भारत Vs ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट: 3, 6 और भारत Vs ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट: 10 भारत Vs ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट: 3.

