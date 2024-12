चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ऑलआउट हुआ, फिर अचानक किस्मत ने बदला रुख, भारतीय टीम हुई निराश

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन का खेल बहुत ही रोमांचक रहा। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा और उन्हें क्रीज पर टिकने नहीं दिया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी। दिन के अंतिम ओवर में बुमराह ने ल्योन को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को ऑलआउट करने का दावा किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय टीम का उत्साह फीका पड़ गया।

ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट 65वें ओवर में गिरने के बाद भारतीय टीम को उम्मीद थी कि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया ऑलआउट हो जाएगा, लेकिन 82वें ओवर के बाद खेल समाप्त हो गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से ऑलआउट नहीं हुई। ल्योन और बोलैंड ने आखिरी विकेट के लिए 55 (110 गेंद) रनों की साझेदारी की, जिसने भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया।

In the last over of Day Four, Jasprit Bumrah thought he taken the final wicket.

But it was called a no-ball. #AUSvIND pic.twitter.com/Yc9kjO3bVc

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 29, 2024