नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की मुश्किलें कुछ बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में काफी हलचल मच गई. उथप्पा एक समय टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी थे. आइये आगे जानते क्या है पूरा मामला?

पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा पर भविष्य निधि घोटाले का आरोप लगा है. उनके खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है. साथ ही उन्होंने पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं. रॉबिन उथप्पा सेंचुरीज़ लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रबंधन देख रहे थे. अब रॉबिन पर कंपनी के कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काटने और बाद में उनके खाते में भी नहीं जोड़ने का आरोप लगा. रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा घोटाला 23 लाख रुपये का बताया जा रहा है.

