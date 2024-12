अनस और डेक्लान ने टेकबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला मेडल

नई दिल्ली: वियतनाम में खेली जा रही 2024 टेकबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के अनस बेग और डेक्लान गोंसाल्वेस ने इतिहास रच दिया है। इस भारतीय जोड़ी ने देश को इस चैंपियनशिप में पहला मेडल दिलाया है. अनस और डेक्लान ने टेकबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए पहला स्थान हासिल किया है.

भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी डेक्लान गोंसाल्वेस और अनस बेग ने मेंस डबल कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीतकर टेकबॉल विश्व चैम्पियनशिप 2024 में भारत के लिए पहला पदक सुरक्षित कर लिया है. इस चैंपियनशिप में 95 देशों के कुल 221 एथलीटों ने पांच अलग-अलग श्रेणियों में भाग लिया. यह उल्लेखनीय उपलब्धि अंतिम चैंपियन थाईलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कड़ी हार के बाद आई है.

INDIA WON HISTORIC MEDAL IN TEQBALL 🇮🇳

Men’s Double Duo of Declan & Anas won India’s First Ever Medal (Bronze🥉) at World Teqball World Championship 2024 , Vietnam

Congratulations to both 🇮🇳👏 pic.twitter.com/1iTy2cmMpW

