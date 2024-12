नई दिल्ली : बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन अंपायरिंग को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। इस बार फिर से स्निको तकनीक को लेकर बहस हुई।यह मामला ऑस्ट्रेलिया की पारी के 58वें ओवर में उस समय आया जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद मिशेल मार्श के पैड पर लगी। अश्विन ने जोरदार अपील की, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे नकार दिया। इसके बाद DRS का सहारा लिया गया और तीसरे अंपायर रिचर्ड केटलबोरो ने देखा कि गेंद पहले बल्ले से लगी या पैड से, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, जिसके चलते ऑन-फील्ड अंपायर का नॉट आउट का निर्णय बरकरार रहा और भारत ने अपना रिव्यू गंवाया।

रिव्यू में अल्ट्रा-एज तकनीक का उपयोग किया गया, जो भारत के खिलाफ गया। विराट कोहली ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बीच, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने भी कमेंट्री के दौरान सवाल उठाया कि सही एंगल पहले क्यों नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा कि “फैसले से पहले सही जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी। बॉल-ट्रैकिंग से भी यह स्पष्ट हुआ कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी, लेकिन इंपैक्ट अंपायर कॉल के तहत था। थर्ड अंपायर के पास ऑन-फील्ड अंपायर के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे।

Bat or pad first? Hard to say – sticking with the umpire's call #AUSvIND pic.twitter.com/UqsoPvEruJ

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 7, 2024