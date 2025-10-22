इस हसीना ने साड़ी में लगाया ऐसा तड़का कि हर किसी का उड़ गया फ्यूज़!

  • Home>
भोजपुरी सिनेमा की क्वीन अक्षरा सिंह (Akshara singh) हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक स्टाइल से सुर्खियों में रहती हैं लेकिन इस बार उनकी ये फोटोज़ फैशन वर्ल्ड में आग लगा रही हैं. रॉयल रेड साड़ी, ज्वेल-जैसी ब्लाउज़ डिज़ाइन और झिलमिलाती जूलरी में अक्षरा का ये बोल्ड अवतार सबका दिल जीत रहा है, हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और सेंसेशनल चार्म झलकता है.  इन फोटोज़ को देखकर फैन्स कह रहे हैं – “मजा आ गया… अक्षरा तो किसी रानी से कम नहीं!”

By: Anuradha Kashyap | Published: October 22, 2025 5:58:31 AM IST

लाल साड़ी में रॉयल ग्लो

डार्क लाल रंग की साड़ी में अक्षरा सिंह की यह तस्वीर रॉयल और सेक्सी दोनों है, सुनहरे ब्लाउज़ की झिलमिलाहट और झुमके का ग्लो सबको दीवाना बना रहा है. उनके हाथ की ग्रेसफुल पोज़ और हल्की मुस्कान ने इस फ्रेम को और भी जादुई बना दिया है.

ग्लैमरस ब्यूटी शॉट

क्लोज़अप शॉट में अक्षरा का ग्लोइंग मेकअप और बोल्ड आईलाइनर देखकर सबकी नज़रें ठहर गईं, गोल्डन झलक लिए चोकर और इयररिंग्स में वो किसी डीवा से कम नहीं लग रहीं, उनकी न्यूड लिप्स और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ने दिलों की धड़कन बढ़ा दी.

बैकलेस ब्लाउज़ में कहर

बैक साइड से ली गई इस तस्वीर में अक्षरा सिंह का बैकलेस ब्लाउज़ शोस्टॉपर है, गोल्ड रिंग्स से बना जाल -जैसा डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है. खुले लहराते बालों और सिल्वर कफ्स के साथ ये लुक सुपर से भी ऊपर है.

गोल्ड जूलरी में बेमिसाल चार्म

थ्री-क्वार्टर एंगल में अक्षरा सिंह ने अपनी खूबसूरती का अलग ही जलवा दिखाया है, गोल्डन बैक चेन और झिलमिल हेयर एक्सेसरी उनकी स्टाइल को हाई-एंड बना रही है. हाथों की रिंग्स और कफ ब्रैसलेट ने पूरा गेम बदल दिया.

ज्वेल्ड ब्लाउज़ में क्वीन वाइब्स

फ्रंट लुक में अक्षरा सिंह का ब्लाउज़ ही शोस्टॉपर है – हरे, लाल, नीले रत्न जैसे चमकते स्टोन्स ने इसे मुगल-स्टाइल लुक दिया है, स्वीटहार्ट नेकलाइन और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ने उन्हें एक रॉयल क्वीन की तरह पेश किया, फैन्स बोले – “इतनी खूबसूरत कि नजर हटाना मुश्किल!”

एलीगेंट पोज़ विद एटीट्यूड

डार्क वुडन सेटअप में अक्षरा सिंह ने अपनी साड़ी का पूरा ग्लैमर दिखाया, हाथ कमर पर और चेहरा कैमरे की ओर – यह पोज़ स्टाइल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का परफेक्ट मिक्स है,मरून साड़ी की टेक्सचर और गोल्ड ब्लाउज़ का कॉन्ट्रास्ट बस… एलिगेंटली हॉट!

ग्लैमरस क्लासिक पोज़

आर्म रेज़्ड पोज़ में अक्षरा सिंह का कॉन्फिडेंस साफ झलकता है, ढीले लहराते बाल, शिमरी ब्लाउज़ और झूमती जूलरी ने इस फ्रेम को ड्रीमी बना दिया है. उनकी स्माइल में उतनी ही चमक है जितनी उनके लुक में.

बैक जूलरी का यूनिक शो

पीछे से दिखता गोल्ड सर्कल चेन डिजाइन अक्षरा के इस शूट का स्टार है,हाथ ऊपर कर लिया गया पोज़, खुले बाल और साड़ी की फॉल बस सबको दीवाना कर गई.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

