इस हसीना ने साड़ी में लगाया ऐसा तड़का कि हर किसी का उड़ गया फ्यूज़!

भोजपुरी सिनेमा की क्वीन अक्षरा सिंह (Akshara singh) हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक स्टाइल से सुर्खियों में रहती हैं लेकिन इस बार उनकी ये फोटोज़ फैशन वर्ल्ड में आग लगा रही हैं. रॉयल रेड साड़ी, ज्वेल-जैसी ब्लाउज़ डिज़ाइन और झिलमिलाती जूलरी में अक्षरा का ये बोल्ड अवतार सबका दिल जीत रहा है, हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और सेंसेशनल चार्म झलकता है. इन फोटोज़ को देखकर फैन्स कह रहे हैं – “मजा आ गया… अक्षरा तो किसी रानी से कम नहीं!”