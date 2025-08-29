पानी की झरनों और हरियाली से भरपूर नासिक का ये हिल स्टेशन ट्रिप के लिए हैं बेस्ट
महाराष्ट्र के इस ऐतिहासिक शहर के पास कई ऐसे हिल स्टेशन हैं, जो टूरिस्टों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगते। जब तपती गर्मी या शहर की भीड़-भाड़ थकान देने लगे, तब ये हिल स्टेशन सुकून और ताजगी का नया अहसास कराते हैं।तो आइए जानते हैं नासिक के पास बसे उन खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में, जो अपनी अनोखी वादियों और शांत वातावरण से आपका मन मोह लेंगे।
इगतपुरी (Igatpuri)
नासिक से 45 किलोमीटर दूर स्थित इगतपुरी मानसून के मौसम में किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता है। यहाँ की पहाड़ियाँ हरियाली से ढकी रहती हैं और झरने पूरे इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।
त्र्यंबकेश्वर हिल्स (Trimbakeshwar Hills)
त्र्यंबकेश्वर सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली के लिए भी प्रसिद्ध है। यह नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको एक तरफ दिव्यता का अनुभव मिलेगा तो दूसरी ओर पहाड़ियों की गोद में बैठकर सुकून की ठंडी हवा का आनंद मिलेगा।
जव्हार (Jawar)
जव्हार हिल स्टेशन नासिक से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह अपनी आदिवासी कला और खूबसूरत झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के दाभोसा वॉटरफॉल और जय विलास पैलेस टूरिस्टों को खासा अट्रैक्ट् करते है ।
सप्तश्रृंगी हिल्स (Saptashrungi Hills)
यह जगह सप्तश्रृंगी देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुँचने के रास्ते में पहाड़ों और घाटियों के मनमोहक नजारे दिखाई देते हैं।
भांडारदरा
भांडारदरा हिल स्टेशन नासिक से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और इसे झीलों और झरनों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ का आर्थर लेक और रंधा फॉल्स टूरिस्टों को बेहद पसंद आता है।
मालेगांव हिल्स(Malegaon Hills)
अगर आप भीड़-भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो मालेगांव हिल्स आपके लिए परफेक्ट है। नासिक से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह अपने शांत वातावरण और हरे-भरे नजारों के लिए मशहूर है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.