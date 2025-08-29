पानी की झरनों और हरियाली से भरपूर नासिक का ये हिल स्टेशन ट्रिप के लिए हैं बेस्ट

महाराष्ट्र के इस ऐतिहासिक शहर के पास कई ऐसे हिल स्टेशन हैं, जो टूरिस्टों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगते। जब तपती गर्मी या शहर की भीड़-भाड़ थकान देने लगे, तब ये हिल स्टेशन सुकून और ताजगी का नया अहसास कराते हैं।तो आइए जानते हैं नासिक के पास बसे उन खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में, जो अपनी अनोखी वादियों और शांत वातावरण से आपका मन मोह लेंगे।

