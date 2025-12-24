Breaking Stereotypes: सिर्फ खूबसूरती नहीं, अपनी दमदार एक्टिंग से भोजपुरी सिनेमा पर राज करती हैं ये 10 अभिनेत्रियां, करती हैं करोड़ों की कमाई!

Breaking Stereotypes: सिर्फ खूबसूरती नहीं, अपनी दमदार एक्टिंग से भोजपुरी सिनेमा पर राज करती हैं ये 10 अभिनेत्रियां, करती हैं करोड़ों की कमाई!
भोजपुरी सिनेमा अब केवल हीरो के नाम से नहीं, बल्कि इन दमदार अभिनेत्रियों के टैलेंट से पहचाना जाता है ये ‘सुपरस्टार्स्’ न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि शानदार अभिनय और एक्शन से बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर रही हैं. ग्लैमर से लेकर दमदार डायलॉग डिलीवरी तक, इनका हर अंदाज फैंस के सिर चढ़कर बोलता है. आज ये अभिनेत्रियां सही मायनों में भोजपुरी इंडस्ट्री का पावरहाउस बन चुकी हैं.. आइए जानते हैं उन टॉप 10 अभिनेत्रियों के बारे में जो आज करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं.
1. अक्षरा सिंह (Akshara Singh)
अक्षरा सिंह को भोजपुरी की 'शेरनी' कहा जाता है. वह सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक शानदार सिंगर भी है. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह अकेले दम पर किसी भी फिल्म या गाने को हिट कराने का दम रखती हैं.
2. आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey)
इन्हें 'यूट्यूब क्वीन' के नाम से जाना जाता है. आम्रपाली की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके म्यूजिक वीडियोज पर करोड़ों व्यूज आते हैं. दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ उनकी जोड़ी सबसे सफल मानी जाती है.
3. रानी चटर्जी (Rani Chatterjee)
रानी ने भोजपुरी सिनेमा को उस समय संभाला जब अभिनेत्रियों को सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा जाता था. उन्होंने महिला प्रधान (Female-centric) फिल्में करके खुद को एक 'एक्शन स्टार' के रूप में स्थापित किया है.
4. मोनालिसा (Monalisa)
मोनालिसा (अंतरा बिस्वास) ने भोजपुरी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई और आज वह नेशनल टेलीविजन का बड़ा नाम हैं. उनकी लोकप्रियता ने भोजपुरी सिनेमा को हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी पहचान दिलाई है.
5. काजल राघवानी (Kajal Raghwani)
काजल अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डांस के लिए जानी जाती हैं. खेसारी लाल यादव के साथ उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं.
6. अंजना सिंह (Anjana Singh)
अंजना सिंह को अक्सर 'हॉट केक' कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही रिकॉर्ड तोड़ फिल्में साइन की थीं. वह अपनी बेबाक अदाकारी के लिए मशहूर हैं.
7. निधि झा (Nidhi Jha)
'लुलिया' के नाम से मशहूर निधि झा ने कई सुपरहिट एक्शन और रोमांटिक फिल्में दी हैं. उनकी स्टाइल और स्वैग फैंस के बीच काफी लोकप्रिय है.
8. पाखी हेगड़े (Pakhi Hegde)
पाखी भोजपुरी सिनेमा के पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी स्टार रही हैं. उन्होंने मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे बड़े सितारों के साथ कई ऐतिहासिक हिट फिल्में दी हैं.
9. पूनम दुबे (Poonam Dubey)
पूनम अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती हैं. वह एक बेहतरीन डांसर हैं और उनकी फिल्में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होती हैं.
10. स्मृति सिन्हा (Smrity Sinha)
स्मृति ने अपनी सादगी और संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. उन्होंने कई बड़े बजट की फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है और आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं.