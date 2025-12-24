Breaking Stereotypes: सिर्फ खूबसूरती नहीं, अपनी दमदार एक्टिंग से भोजपुरी सिनेमा पर राज करती हैं ये 10 अभिनेत्रियां, करती हैं करोड़ों की कमाई!

भोजपुरी सिनेमा अब केवल हीरो के नाम से नहीं, बल्कि इन दमदार अभिनेत्रियों के टैलेंट से पहचाना जाता है ये ‘सुपरस्टार्स्’ न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि शानदार अभिनय और एक्शन से बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर रही हैं. ग्लैमर से लेकर दमदार डायलॉग डिलीवरी तक, इनका हर अंदाज फैंस के सिर चढ़कर बोलता है. आज ये अभिनेत्रियां सही मायनों में भोजपुरी इंडस्ट्री का पावरहाउस बन चुकी हैं.. आइए जानते हैं उन टॉप 10 अभिनेत्रियों के बारे में जो आज करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं.