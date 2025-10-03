पॉपुलैरिटी के लिए एक्ट्रेस ने बिगाड़ा चेहरा, लोगों ने ‘नागिन-भूतनी’ कहकर जमकर चिढ़ाया!
Famous Actress Troll: टीवी से बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस बनने वालीं इस हसीना की स्टीमी और इरोटिक बिकनी फोटोज अक्सर ही वायरल होती रहती हैं. लेकिन, कुछ समय एक्ट्रेस की फोटोज देख लोगों ने उन्हें नागिन और भूतनी कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया था. आइए, यहां स्लाइड्स में इसकी वजह जानते हैं और एक्ट्रेस की बिकिनी फोटोज पर नजर डालते हैं.
मौनी रॉय की फोटोज होती हैं खूब वायरल
टीवी से बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और अदाओं के दम पर नाम काने वालीं एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है, तब उस फेहरिस्त में मौनी रॉय का नाम जरूर आता है. मौनी रॉय ने नागिन सीरियल से घर-घर में पहचान बना ली थी, लेकिन यहां हम एक्ट्रेस के करियर की नहीं बल्कि उनके सिजलिंग लुक और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात करने जा रहे हैं.
मौनी रॉय बढ़ाती हैं सोशल मीडिया का पारा
मौनी रॉय अक्सर ही अपने सिजलिंग और सेक्सी लुक में सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट बिकिनी की कई फोटोज से भरा पड़ा है.
बिकिनी फोटोज वायरल
एक्ट्रेस अपनी बीच वेकेशन की फोटोज दिखाने से भी नहीं झिझकती हैं और जमकर हुस्न की अदाओं वाले लुक्स दिखाती हैं. बता दें, एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाने के बाद बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाए हैं.
पॉपुलैरिटी के लिए चेहरा बिगाड़ा?
मौनी रॉय ऐसे तो अपने बोल्ड और सिजलिंग अवतार के लिए अक्सर ही ट्रोल होती नजर आती हैं. लेकिन, कुछ समय पहले एक्ट्रेस ऐसे अवतार में नजर आई थीं, जिन्हें देख लोगों ने दावा किया था कि मौनी रॉय ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है. जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.
भूतनी और नागिन कहकर चिढ़ाया
मौनी रॉय को ट्रोलर्स तरह-तरह के नामों से चिढ़ाते हैं. यह बात एक्ट्रेस ने खुद जूम को दिए इंटरव्यू में बताई थी. मौनी का कहना था कि जब स्क्रीन पर कोई किरदार निभा रहे होते हैं, उसमें ढलना जरूरी होता है. क्योंकि, आप ऑडियंस को पागल नहीं बना सकते हैं.
एक्ट्रेस को नहीं पड़ता फर्क
इंटरव्यू में अलग-अलग नाम देने पर मौनी रॉय कहा था, रही उन्हें नाम देने की बात, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके लिए हमेशा आर्ट और क्रॉफ्ट मायने रखता है.
नहीं पढ़तीं ट्रोलर्स के कमेंट
साथ ही एक्ट्रेस का कहना था जो लोग उनके बारे में बुरी बातें लिखते हैं, वह उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करती हैं और न देखती हूं.
मौनी रॉय वर्कफ्रंट
मौनी रॉय ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नागिन, देवों के देव महादेव में अदाकारी दिखाई थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों में कदम रख लिया. मौनी ने गोल्ड, ब्रह्मास्त्र, सलाहकार, द भूतनी, केजीएफ, सुल्तान ऑफ दिल्ली जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है.