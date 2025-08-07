टीवी इंडस्ट्री की ‘नागिन’ Mouni Roy ने दिखाया अपना हॉट लुक और उड़ा दिए सबके होश!

मौनी रॉय काफी फेमस और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं, उन्होंने काफी सारी फिल्मों जैसे- मेड इन चाइना ,ब्रह्मास्त्र और भी कई फिल्मों में काम किया हैं। फिल्मो के साथ -साथ मौनी ने कई टेलीविज़न शोज भी किये हैं उन्ही में से एक शो नागिन ने उन्हें काफी फेम दिलाया हैं। आजकल मौनी अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस की वजह से सभी के दिलों पैर राज कर रही हैं।