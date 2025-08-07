टीवी इंडस्ट्री की ‘नागिन’ Mouni Roy ने दिखाया अपना हॉट लुक और उड़ा दिए सबके होश!

टीवी इंडस्ट्री की ‘नागिन’ Mouni Roy ने दिखाया अपना हॉट लुक और उड़ा दिए सबके होश!
मौनी रॉय काफी फेमस और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं, उन्होंने काफी सारी फिल्मों जैसे- मेड इन चाइना ,ब्रह्मास्त्र और भी कई फिल्मों में काम किया हैं। फिल्मो के साथ -साथ मौनी ने कई टेलीविज़न शोज भी किये हैं उन्ही में से एक शो नागिन ने उन्हें काफी फेम दिलाया हैं। आजकल मौनी अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस की वजह से सभी के दिलों पैर राज कर रही हैं।
मौनी रॉय की हसीन अदाओं का जादू
मौनी रॉय ने इस फोटो में ब्लैक ऑउटफिट और ग्रे रंग का बिकनी पहन रखी हैं।उनके इस बोल्ड और स्टाइलिश लुक में समंदर की ठंडी हवा भी हॉट हो गयी हैं।
मौनी रॉय गुलाबी बिकिनी में
मौनी रॉय की ये फोटो समुद्र की लहरों से भी ज्यादा हॉट और क्यूट है। गुलाबी बिकिनी में उनका ये हसीन अंदाज लोगो का दिल को चुराने वाला है, गुलाबी बिकिनी के साथ सफेद स्कर्ट की मस्ती और धूप में चमकती उनकी मुस्कान दिलों को घायल कर दे।
मौनी रॉय का ग्लैमरस जलवा
मौनी रॉय इस तस्वीर मे हॉट और काफी दिलकश नजर आ रही हैं। उनकी ड्रेस का बैकलेस डिज़ाइन और कातिलाना आंखें सभी को अपनी ओर खींच रही हैं।
मौनी रॉय लगी हुस्न परी
मौनी रॉय ने इस फोटो में पिंक फ्लोरल बिकिनी पहनी हैं जिसे पहन कर वो हुस्न की रानी लग रही हैं, जो हर नजर को अपनी और खींच लेती है। उन्होंने आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे हैं ये लुक नुनको हॉट और खूबसूरत लुक दे रहा हैं।
मौनी रॉय ने उड़ाए दिलों के चैन
मौनी रॉय ने इस फोटो में मल्टीकलर बिकिनी पहन रखी हैं, जिसमे उन्होंने अपने कर्वी फिगर से सभी के दिलों को बेकाबू कर दिया हैं। उनको देखकर लोग सभी उनकी हॉटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
मौनी रॉय ने स्लिट स्कर्ट में ढाया कहर
मौनी रॉय इस तस्वीर में अपनी हॉटनेस से टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। हल्के फ्रिल क्रॉप टॉप और हाई-स्लिट स्कर्ट में उनकी अदाओं से नजरें हटाना मुश्किल हो सकता हैं। दो चोटी में उनकी खूबसूरती और कॉन्फीडेन्स देखने लायक हैं।
