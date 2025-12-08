Sharmila Tagore Birthday: करीना कपूर ने शर्मिला टैगोर को कैसे किया बर्थडे विश? 10 तस्वीरों में देखें

Sharmila Tagore Birthday: आज बॉलीवुड आइकॉन शर्मिला टैगोर का 81वां जन्मदिन है. इस मौके पर उनके फैन्स, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं, लेकिन सबसे दिल को छू लेने वाला मैसेज उनकी बहू करीना कपूर खान का था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीना अपनी सासू मां शर्मिला को प्यार से “अम्मा” कहती हैं. करीना कपूर ने अपनी सासू मां शर्मिला टैगोर के लिए दिल को छू जाने वाला एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया.