Sharmila Tagore Birthday: करीना कपूर ने शर्मिला टैगोर को कैसे किया बर्थडे विश? 10 तस्वीरों में देखें
Sharmila Tagore Birthday: आज बॉलीवुड आइकॉन शर्मिला टैगोर का 81वां जन्मदिन है. इस मौके पर उनके फैन्स, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं, लेकिन सबसे दिल को छू लेने वाला मैसेज उनकी बहू करीना कपूर खान का था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीना अपनी सासू मां शर्मिला को प्यार से “अम्मा” कहती हैं. करीना कपूर ने अपनी सासू मां शर्मिला टैगोर के लिए दिल को छू जाने वाला एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया.
करीना कपूर ने कैसे किया बर्थडे विश? (How did Kareena Kapoor wish her birthday?)
करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर अपनी सासू मां यानी की सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर को 81वें जन्मदिन की बधाई दी.
पहली तस्वीर (first picture)
पहली तस्वीर में शर्मिला अपने बेटे सैफ अली खान के साथ एक प्यारा सा पल बिता रही थीं और फ्रेम में बेबी तैमूर भी दिख रहे थे. करीना ने बस इतना लिखा, “हैप्पी बर्थडे अम्मा.”
दूसरी तस्वीर (Second picture)
दूसरी तस्वीर में करीना अपनी सास के साथ तारीफ करते हुए चल रही थीं और उन्होंने यह लाइन भी लिखी कि हमेशा आपके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करती हूं.
तीसरी तस्वीर (Third picture)
तीसरी तस्वीर में शर्मिला टैगोर करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर या जेह के साथ खेलते हुए नजर आ रहीं हैं. इस तस्वीर के साथ करीना ने कैप्शन में लिखा, ‘हमेशा दिल से’
शर्मिला टैगोर की लाइफस्टाइल के बारे में की थी बात (kareena kapoor Talked about Sharmila Tagore lifestyle)
करीना ने 2 अप्रैल, 2025 को सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की नई किताब ‘द कॉमन सेंस डाइट’ के मुंबई लॉन्च पर शर्मिला टैगोर की लाइफस्टाइल के बारे में भी बात की.
शर्मिला की ब्यूटी पर करीना ने क्या कहा था? (What did Kareena say about Sharmila beauty)
शर्मिला की टाइमलेस ब्यूटी के बारे में पूछे जाने पर करीना ने कहा था कि वह बहुत खूबसूरत हैं! वह हर दिन तोरी और लौकी खाती हैं. यह सिंपल घर का खाना है.
शर्मिला का स्किनकेयर रूटीन क्या हैं? (What is Sharmila skincare routine)
करीना के अनुसार, शर्मिला की ब्यूटी रेगुलर घर के बने खाने और साफ-सुथरे खाने से आती है. शर्मिला टैगोर ने हमेशा महंगे ट्रीटमेंट के बजाय नेचुरल, इंडियन ब्यूटी तरीकों पर भरोसा किया है.
शर्मिला टैगोर स्किनकेयर के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करती हैं? (What does Sharmila Tagore use for skincare)
शर्मिला टैगोर हमेशा नरगिस के फूल, कुमकुमादी तेल, नागमोथा, बहुमंजरी तेल, चंदन और बादाम के तेल जैसी कच्ची और ट्रेडिशनल चीजों का इस्तेमाल करती हैं.
कैसे आती है ग्लोइंग स्किन? (How does glowing skin come)
ग्लोइंग स्किन सेल्फ-डिसिप्लिन, बैलेंस्ड खाना, हेल्दी सोच और अच्छी नींद के साथ-साथ एक सिंपल स्किनकेयर रूटीन से आती है.
कितने साल की हैं शर्मिला टैगोर? (How old is Sharmila Tagore)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शर्मिला टैगोर अब 81 साल की हो गईं हैं.