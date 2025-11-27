  • Home>
  • Gallery»
  • ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स

India’s Coldest Place Dras: भारत में एक ऐसा जमा हुआ अजूबा छिपा है, जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं. लद्दाख के बीचों-बीच बसा द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रहने लायक जगह है. सर्दियों में टेम्परेचर -25°C से नीचे चला जाता है, हवाएं तेज़ चलती हैं और घाटी महीनों तक बर्फ से ढकी रहती है. लेकिन यहां ज़िंदगी फलती-फूलती है. मजबूत लोकल लोगों से लेकर खूबसूरत नज़ारों तक, यह जगह सब्र, एडवेंचर और हिमालय की असली खूबसूरती की कहानी है.


By: Shubahm Srivastava | Published: November 27, 2025 1:44:06 AM IST

Follow us on
Google News
ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
1/8

द्रास-एक छोटा सा लद्दाखी गांव

अपने शानदार नज़ारों और मज़बूत हौसले के साथ, यह छोटा सा लद्दाखी गांव हर साल सर्दियों के एक शानदार नज़ारे में बदल जाता है. द्रास, एक छोटा सा लद्दाखी गांव है जो सर्दियों में हर चीज़ को सफ़ेद और चमकदार नीले रंग से रंग देता है. यहाँ की हवा में भी ताज़ी पहाड़ी शांति होती है.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
2/8

द्रास में -40 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है पारा

कारगिल ज़िले का यह गांव -40 डिग्री सेल्सियस और उससे भी नीचे चला जाता है, जिससे यह धरती पर रहने के लिए दूसरी सबसे ठंडी जगह बन जाती है. यहां का तापमान इतना कम हो जाता है कि पानी के पाइप जम जाते हैं, बर्फ़ कई दिनों तक वैसी ही रहती है. स्थानीय पेड़-पौधे मोटी बर्फ़ की चादरों के नीचे हाइबरनेट करते हैं.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
3/8

बर्फ से ढक जाता है पूरा इलाका

यह बहुत ज़्यादा ठंड कई महीनों तक रहती है, खासकर नवंबर से मार्च तक. इस दौरान, गांव बर्फ़ की मोटी परत के नीचे दब जाता है. विज़िबिलिटी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और ज़िंदगी प्रकृति की लगातार रफ़्तार से चलने के लिए धीमी हो जाती है.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
4/8

द्रास में घूमने वाली जगह

हालांकि, इन सबसे परे, द्रास एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता एक-दूसरे में मिलते हैं. यहां आप मुश्को वैली घूम सकते हैं, जो गर्मियों में जंगली फूलों से खिलती है, या मनमन टॉप तक ट्रेक कर सकते हैं, जहां से बर्फ से ढकी वैली के शानदार नज़ारे दिखते हैं.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
5/8

कारगिल लड़ाई की यहां दिखती है झलक

टोटोलिंग और टाइगर हिल रेंज की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के पास बना द्रास वॉर मेमोरियल, कारगिल लड़ाई की एक दिल को छू लेने वाली याद दिलाता है.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
6/8

द्रपौड़ी कुंड में मिलेगी शांति

अगर आप स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप द्रपौड़ी कुंड में शांति पा सकते हैं, जो महाभारत की कहानियों से जुड़ा एक शांत ऊंचाई वाला तालाब है, और पहाड़ों के पीछे टर्किश ब्लू रंग में बनी शानदार निंगूर मस्जिद है.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
7/8

द्रास घूमने का सबसे अच्छा समय

जून से सितंबर में वहां पर सड़कें चलने लायक होती हैं, और पहाड़ों के शानदार नज़ारे अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं. वहीं मार्च से अप्रैल इस दौरान आपको पाला पड़ सकता है और सड़क मार्ग थोड़ा बेहतर होता है.

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
8/8

कैसे पहुँच सकते हैं द्रास?

हवाई जहाज़ से आप लेह कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट से फ़्लाइट ले सकते हैं, फिर रियाद से द्रास जा सकते हैं. सड़क से श्रीनगर से ज़ोजी ला (NH1) या कारगिल से पहुँचा जा सकता है. गर्मियों में शेयर्ड टैक्सी और लोकल बसें चलती हैं. जबकि, सर्दियों में, बर्फ़बारी के कारण सिर्फ़ खास गाड़ियाँ या एस्कॉर्टेड काफ़िले ही चल सकते हैं.

Tags:
Dras Ladakh TravelDras NewsExtreme Cold DestinationsIndia Coldest Place
ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery
ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स - Photo Gallery