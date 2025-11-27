ये है भारत का सबसे ठंडा गांव, –40°C तक गिर जाता है पारा! यहां जानें सारी डिटेल्स

India’s Coldest Place Dras: भारत में एक ऐसा जमा हुआ अजूबा छिपा है, जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं. लद्दाख के बीचों-बीच बसा द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रहने लायक जगह है. सर्दियों में टेम्परेचर -25°C से नीचे चला जाता है, हवाएं तेज़ चलती हैं और घाटी महीनों तक बर्फ से ढकी रहती है. लेकिन यहां ज़िंदगी फलती-फूलती है. मजबूत लोकल लोगों से लेकर खूबसूरत नज़ारों तक, यह जगह सब्र, एडवेंचर और हिमालय की असली खूबसूरती की कहानी है.