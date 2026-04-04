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ईरान में कैसे कहते हैं I Love You? सुनते ही खुश हो जाएगा दिल!
Preeti-rajput
Apr 04, 2026
Apr 04, 2026
Preeti-rajput
ईरान में प्यार का इजहार बेहद नाजुक और शायराना अंदाज में किया जाता है.
यहां लोग सीधे I Love You कहने के बजाय खूबसूरत शब्दों और इशारों का सहारा लेते हैं.
फारसी भाषा में दूसत दारम कहकर लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं.
शायरी और कविता के जरिए दिल की बात कहना ईरान के लोगों की खास परंपरा है.
ईरान में प्रेमी अक्सर फूल और खासतौर पर गुलाब देकर प्यार का इजहार करते हैं.
नजरें मिलाना और हल्की मुस्कान भी प्यार का छोटा सा संकेत मानी जाती है.
ईरान में प्यार जताने का तरीका सादगी भरा होने के साथ-साथ गहरा और एहसासों से भरा होता है.
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