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गर्मियों में पुदीना खाना कितना फायदेमंद? जानें यहां
Preeti-rajput
Apr 03, 2026
Apr 03, 2026
Preeti-rajput
पुदीना एक ठंडी तासीर वाली हरी पत्ती है, जिसका इस्तेमाल ड्रिंक्स, चटनी और सलाद में किया जाता है.
पुदीना शरीर को ठंडक और ताजगी देने में मदद करता है. इससे गर्मियों में शरीर अंदर से ठंडा रहता है.
पुदीना पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है. यह गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत देता है.
गर्मियों में पुदीना खाने से शरीर अंदर से ठंडा रहता है. यह लू और गर्मी के असर को कम करता है.
पुदीना में मौजूद पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. साथ ही यह मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है.
पुदीना मुंह की बदबू दूर करने में मदद करता है. इससे खाने से सांसों में ताजगी रहती है.
पुदीना स्किन के लिए भी अच्छा होता है. यह जलन और पिंपल्स को दूर करता है.
पुदीना का सेवल सरदर्द से भी राहत देता है. इसकी ठंडी तासीर और खुशबू तनाव को कम करती है.
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