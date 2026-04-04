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गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाएं खाएं ये 5 फल, मां और बच्चा दोनों रहेंगे फिट

Ranjana-sharma
Apr 04, 2026
Apr 04, 2026
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तरबूज शरीर को ठंडा रखता है और पानी की कमी नहीं होने देता. डिहाइड्रेशन से बचाव में मददगार.

तरबूज का कमाल

केला तुरंत ऊर्जा देता है और पाचन को बेहतर बनाता है. कमजोरी और थकान दूर करने में फायदेमंद.

केला देगा एनर्जी

सेब फाइबर और आयरन से भरपूर होता है. यह कब्ज से राहत देता है और बच्चे के विकास में मदद करता है.

सेब के फायदे

संतरा विटामिन C का अच्छा स्रोत है. यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है.

संतरा बढ़ाए इम्यूनिटी

आम पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं.

आम का सही सेवन

फल हमेशा ताजे और अच्छी तरह धोकर खाएं. ज्यादा मात्रा से बचें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

सावधानी जरूरी

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