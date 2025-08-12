Independence Day 2025: आखिर क्यों 15 अगस्त को ही मिली थी भारत को आज़ादी, जानें इस तारीख का असली इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) ने ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से बुरी तरह कमजोर कर दिया। युद्ध के लिए संसाधन जुटाने में इंग्लैंड ने भारत से भारी मात्रा में पैसा, अनाज और सैनिक लिए। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन पर इतना कर्ज था कि उसके लिए दूर-दराज़ के उपनिवेशों को बनाए रखना असंभव हो गया। लार्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को इसलिए चुना क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, जो उनके लिए एक ‘विजय दिवस’ था।