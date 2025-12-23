  • Home>
  • Gallery»
  • Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश

Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश

साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन बॉलीवुड के लिए यह साल किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा. पर्दें पर जहाँ कहानियों ने जादू बिखेरा, वहीं ऑफ-स्क्रीन विवादों, कानूनी लड़ाइयों और चौंकाने वाले बयानों ने साल भर सुर्खियों का बाजार गर्म रखा. सैफ अली खान पर हुए हमले की दहशत से लेकर पाकिस्तानी कलाकारों पर बढ़ते तनाव तक, इस साल कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इंडस्ट्री की नींव हिला दी. आइए, साल 2025 को अलविदा कहने से पहले डालते हैं एक नज़र उन बड़ी कंट्रोवर्सीज और खबरों पर, जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं.


By: Shivani Singh | Last Updated: December 23, 2025 10:14:07 PM IST

Follow us on
Google News
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
1/8

दिलजीत दोसांझ और 'सरदार जी 3' का विवाद फिल्म

'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी. दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की मांग तेज हो गई थी, जिसके चलते फिल्म विवादों में घिर गई। स्थिति को देखते हुए मेकर्स ने भारत में फिल्म रिलीज न करने का कठिन फैसला लिया और अब इसे केवल विदेशी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

You Might Be Interested In
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
2/8

सैफ अली खान के घर में घुसपैठ और हमला

16 जनवरी की सुबह मुंबई में सैफ अली खान के आवास पर एक अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला कर दिया. आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, वह चोरी के इरादे से घर में घुसा था और उसने सैफ व उनके स्टाफ पर लकड़ी के हथियार और ब्लेड से हमला किया.

Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
3/8

करिश्मा कपूर के बच्चों की कानूनी लड़ाई

करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान, अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद में फंस गए हैं. वे अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर (प्रिया सचदेव) के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं. बच्चों का दावा है कि उनके पिता की वसीयत जाली है. इस केस में यूनिवर्सिटी फीस और विरासत के हक को लेकर तीखी कानूनी बहस चल रही है.

You Might Be Interested In
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
4/8

जया बच्चन और पैपराज़ी का टकराव

हाल ही में 'वी द वीमेन' इवेंट में बरखा दत्त से बात करते हुए जया बच्चन ने एक बार फिर पैपराज़ी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उनके मीडिया के साथ तो अच्छे संबंध हैं, लेकिन पैपराज़ी का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं. उन्होंने उनके प्रोफेशनलिज्म और शिक्षा पर भी सवाल उठाए, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है.

Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
5/8

पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की फिर उठी मांग

पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद मनोरंजन जगत में गुस्सा है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने साल 2019 के अपने कड़े रुख को दोहराते हुए एक बार फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

Urvashi Rautela - Photo Gallery
6/8

उर्वशी रौतेला की टिप्पणी पर मचा बवाल

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला हाल ही में अपने एक बयान के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं. सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा करने के बहाने उर्वशी अपनी फिल्म 'डाकू महाराज' की सफलता का गुणगान करने लगीं. उन्होंने अपने माता-पिता से मिले महंगे तोहफों और हीरे जड़ी रोलेक्स घड़ी का प्रदर्शन किया, जिसे लोगों ने बेहद असंवेदनशील और बेतुका बताया. हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी, लेकिन बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया.

Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
7/8

अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच सुलझा विवाद

'हेरा फेरी 3' को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. अक्षय कुमार के साथ अनबन की खबरों के बाद परेश रावल फिल्म से बाहर हो गए थे, जिससे फैंस काफी निराश थे. हालांकि, अब अक्षय ने खुद साफ किया है कि उनके और परेश के बीच रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं और चल रही कानूनी लड़ाइयां कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं थीं। इससे फिल्म के जल्द शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

You Might Be Interested In
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
8/8

दीपिका पादुकोण ने छोड़ी फिल्म

'स्पिरिट' क्रिएटिव मतभेदों और प्रोफेशनल शर्तों के कारण दीपिका पादुकोण फिल्म 'स्पिरिट' से अलग हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आठ घंटे की शिफ्ट और प्रॉफिट-शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात नहीं बन पाई. इसके अलावा, 2024 में बेटी के जन्म के बाद दीपिका फिलहाल अपनी प्राथमिकताएं मातृत्व (motherhood) को देना चाहती हैं, जो उनके इस फैसले की एक बड़ी वजह मानी जा रही है.

Tags:
Bollywood controversydiljit dosanjhgovindaSaif ali khan
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery
Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश - Photo Gallery