Year-ender 2025: सैफ पर हमला से लेकर उर्वशी रौतेला का विवादित बयान! बॉलीवुड की वो खबरें जिसने हिला दिया पूरा देश

साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन बॉलीवुड के लिए यह साल किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा. पर्दें पर जहाँ कहानियों ने जादू बिखेरा, वहीं ऑफ-स्क्रीन विवादों, कानूनी लड़ाइयों और चौंकाने वाले बयानों ने साल भर सुर्खियों का बाजार गर्म रखा. सैफ अली खान पर हुए हमले की दहशत से लेकर पाकिस्तानी कलाकारों पर बढ़ते तनाव तक, इस साल कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इंडस्ट्री की नींव हिला दी. आइए, साल 2025 को अलविदा कहने से पहले डालते हैं एक नज़र उन बड़ी कंट्रोवर्सीज और खबरों पर, जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं.