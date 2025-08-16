क्या सच में नवरात्रि के समय मंदिरों में चढ़ाया जाता है मांसाहारी प्रसाद? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

भारत में जब भी हम प्रसाद का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें किसी शुभ और पवित्र चीज़ का ख़याल आता है, जिसमें ज़्यादातर हम लोग प्रसाद के रूप में फल, लड्डू, मिठाइयाँ ही सोचते हैं या फिर खुद भी वही बनाते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्रसाद हमेशा शाकाहारी होता है। लेकिन भारत में ऐसी जगहें भी हैं, जहाँ पर कई ऐसे समुदाय हैं जो प्रसाद के रूप में भगवान को झींगा, मछली, यहाँ तक कि मटन को भी प्रसाद की तरह चढ़ाते हैं। इस मुद्दे पर हाल ही में आदित्य ठाकरे ने सबके सामने सोशल मीडिया पर खुलकर बात की है। उनका कहना था कि कुछ लोग नवरात्र के समय पर भी मांसाहारी भोजन को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में।