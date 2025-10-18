  • Home>
जयपुर की रॉयल कारीगरी: आपके कमरे को बदल देंगी ये 8 बेडशीट्स

अगर आप अपने बेडरूम को नया और शाही लुक देना चाहते हैं, तो जयपुरी बेडशीट्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं. ये न सिर्फ देखने में सुंदर होती हैं बल्कि कपड़े की मुलायमता और टिकाऊपन के कारण लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती हैं. इनका हर डिजाइन एक अलग कहानी कहता है. कहीं पर हाथी-मोर के पैटर्न तो कहीं फूलों और पत्तियों की छाप. आइए जानते हैं 8 शानदार जयपुरी बेडशीट्स के बारे में, जो आपके बेडरूम की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देंगी.

By: Komal Singh | Published: October 18, 2025 11:10:26 AM IST

1/9

ब्लॉक प्रिंट कॉटन बेडशीट्स

ब्लॉक प्रिंट जयपुरी बेडशीट्स की पहचान हैं. इन्हें हाथों से लकड़ी के ब्लॉक्स की मदद से छापा जाता है. इनमेंराजस्थानी डिजाइन जैसे मोर, हाथी, फूल और बेलें देखने को मिलती हैं.

2/9

सांगानेरी प्रिंट बेडशीट

सांगानेरी प्रिंट जयपुर की पुरानी कला का हिस्सा है, जिसमें हल्के रंगों के बैकग्राउंड पर चमकीले फूलों के पैटर्न बनाए जाते हैं.

3/9

बागू प्रिंट बेडशीट

बागू प्रिंट जयपुर की खास हस्तकला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है. इसमें गहरे रंग और ज्यामितीय डिज़ाइन का सुंदर मेल देखने को मिलता है.

4/9

राजस्थानी मोटिफ बेडशीट

इस तरह की बेडशीट्स में राजस्थान की लोककला झलकती है. इनमें ऊँट, राजस्थानी महिला-पुरुष, और पारंपरिक संगीत के चित्र बने होते हैं.

5/9

एम्ब्रॉयडरी वर्क जयपुरी बेडशीट

अगर आप अपने कमरे को थोड़ा रिच लुक देना चाहते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी वाली जयपुरी बेडशीट्स एकदम सही रहेंगी. इनमें हाथ की कढ़ाई और रंगीन धागों से बनाए गए सुंदर डिजाइन होते हैं.

6/9

हैंडलूम जयपुरी बेडशीट

ये बेडशीट्स पूरी तरह हाथ से बनाई जाती हैं, इसलिए इनमें एक अलग ही गरिमा झलकती है. हैंडलूम कपड़े का टेक्सचर नर्म होता है और यह मौसम के अनुसार आरामदायक रहता है.

7/9

सिल्क कॉटन जयपुरी बेडशीट

सिल्क और कॉटन का मेल इन बेडशीट्स को बेहद खास बनाता है. यह हल्की चमक और स्मूद टेक्सचर देती है जो बेडरूम को रॉयल टच देता है.

8/9

फ्लोरल डिजाइन जयपुरी बेडशीट

फूलों वाले पैटर्न वाली जयपुरी बेडशीट्स हर घर की पसंद होती हैं. इनमें हल्के और गहरे दोनों तरह के रंगों का इस्तेमाल होता है जो कमरे में ताजगी और खुशबू जैसा एहसास लाते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
Bedroom Styling IdeasJaipuri BedsheetsRajasthani Home DecorTraditional Indian Bedding
