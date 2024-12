योगी राज में मस्जिद-मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे, फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को लताड़ा

नई दिल्ली: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। वहीं उन्होंने इसे बेहद गलत बताते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोगों का आदर करना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया.

बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत गलत है क्योंकि वहां दूसरे धर्मों के लोग भी रहा करते हैं. वहीं उन्हें भी दूसरे धर्मों के लोगों का सम्मान करना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर कड़ी प्रतिक्रिया देना सरकार की जिम्मेदारी है.

#WATCH | Reasi, J&K: On the attack on minorities in Bangladesh and PoK, National Conference President Farooq Abdullah says, “It is very wrong as people from other religions also reside there. They should also respect people from other religions…The central government is doing… pic.twitter.com/XSnpc6V8uS

— ANI (@ANI) December 8, 2024