शिकायत दर्ज कराने के लिए बनाने होंगे संबंध, युवती के साथ अश्लील हरकत पकड़े गए DSP साहब, Video वारयल

नई दिल्लीः कर्नाटक के तुमकुरु जिले के डीएसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डीएसपी रामचंद्रप्पा एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि वह शिकायत करने आई थी, लेकिन डीएसपी रामचंद्रप्पा ने बंद कमरे में मेरे साथ अश्लील हरकत की है। फिलहाल मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है।

मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला जमीन विवाद की शिकायत करने डीएसपी रामचंद्रप्पा के दफ्तर पहुंची थी। लेकिन यहां डीएसपी रामचंद्रप्पा ने उसे एक निजी कमरे में बुलाया और कमरे में आते ही उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने डीएसपी की हरकतों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

A woman visiting #Madhugiri DYSP #Ramachandrappa‘s office to file a complaint alleged that he behaved inappropriately.

A video showing the officer’s actions has gone viral, causing embarrassment to the Karnataka Police Department. The incident took place in #Tumakuru, the home… pic.twitter.com/APiSJV2M5D

