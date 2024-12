राहुल-सोनिया गांधी ने इस नेता के साथ किया खिलवाड़, बयां किया दर्द, कैरियर का खुला राज

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे लेकिन सीमित संवाद पर खुलकर बात की है। मणिशंकर अय्यर ने अपने राजनीतिक सफर की विडंबना जाहिर करते हुए कहा कि उनका करियर गांधी परिवार ने बनाया भी और बिगाड़ा भी.

वहीं मणिशंकर अय्यर ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने का सिर्फ एक मौका मिला है. उन्होंने बताया कि उनकी प्रियंका गांधी से सिर्फ दो बार मुलाकात हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 10 साल में एक बार भी सोनिया गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला है. बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने एक घटना का भी जिक्र किया जब उन्हें राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देनी थीं, लेकिन चूंकि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उन्हें प्रियंका गांधी के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देनी पड़ीं, जो उस समय राजनीति में भी नहीं थीं।

EXCLUSIVE | VIDEO: “For 10 years, I was not given an opportunity to meet Sonia Gandhi one-on-one. I was not given an opportunity, except once, of spending any meaningful time with Rahul Gandhi. And I have not spent time with Priyanka except on one occasion, no, two occasions. She… pic.twitter.com/A40wVsV0vd

