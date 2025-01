नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह घने कोहरे के बीच दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए. वे मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में तीन युद्धपोत आईएनएस सूरत (डिस्ट्रॉयर), आईएनएस नीलगिरि (स्टील्थ फ्रिगेट) और आईएनएस वाघशीर (पनडुब्बी) राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा, 15 जनवरी को नौसेना में तीन अग्रणी नौसैनिक युद्धपोतों को शामिल करने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास बढ़ेंगे. इन जहाजों का चालू होना भारतीय रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है.

Delhi | Prime Minister Narendra Modi emplanes for Mumbai.

PM will dedicate three frontline naval combatants INS Surat, INS Nilgiri and INS Vaghsheer to the nation on their commissioning at the Naval Dockyard in Mumbai today. pic.twitter.com/Vk6K7AWgWm

