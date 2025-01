PM मोदी ने दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी, झुग्गीवासियों का दी सपनों की चाभी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली वासियों को नए साल की बड़ी सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में 4500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने वर्चुअली दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया – नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजिनी नगर में जीपीआरए टाइप-II क्वार्टर। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। इतना ही नहीं पीएम ने दिल्ली में रहने वाले झुग्गीवासियों का जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें उनके सपनों की चाभी सौंपी। दिल्ली के अशोक विहार में पीएम ने स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया।

पीएम ने जेलर वाला बाग के झुग्गीवासियों को फ्लैटों के आवंटन के बाद चाबियां सौंपीं। गरीबों के लिए 1675 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों को स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण दिल्ली के नरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजिनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप-2 क्वार्टर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी। उन्होंने द्वारका में सीबीएसई की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया।

#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi virtually inaugurates two urban redevelopment projects – the World Trade Centre at Nauroji Nagar and GPRA Type-II Quarters at Sarojini Nagar, CBSE’s Integrated Office Complex at Dwarka

